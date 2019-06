Triestina-Pisa 1-3, il sogno nerazzurro è realtà: dopo 3 anni di nuovo in B

19.457. Un altro magico numero in un’altra domenica di passione traboccante che ha riempito uno stadio, nella fattispecie quello del Nereo Rocco: 19.457 persone, di cui 2.792 del settore ospiti, che hanno fatto di tutto per essere presenti in una giornata storica. Così la Lega Pro regala il primo verdetto per quello che riguarda i play off. È il Pisa a centrare il prestigioso traguardo della serie B: risultato 1-3 con gol iniziale del Pisa di Masucci, pareggio di Granoche su rigore e rete di Marconi nel primo tempo supplementare e di Gucher nel secondo, Grande spettacolo sugli spalti tra canti e sciarpate collettive colorate di biancorosso e nerazzurro: nonostante la sconfitta, la curva biancorossa continua a cantare mentre i toscani festeggiano.

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli si complimenta con il club pisano: “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova più convincente di quello che ripeto da quando sono iniziati i play off: è iniziato un nuovo campionato, dopo tante traversie, e quest’ultimo periodo è un prologo per quello che comincerà, con regole e chiarezza definitiva”. Per il Presidente tutto si racchiude in una parola: “Emozione. Vedere questo spettacolo meraviglioso non può che evocare emozione. E’ questo che va fatto: restituire il gioco alla gente”.

Dall’inizio dei play off, cioè dal 12 maggio, sono state 28 le squadre a partecipare a questa fase: circa 300.000 i tifosi accorsi in tutta Italia per seguire da vicino le appassionanti sfide delle loro squadre.

Mentre i tifosi del Pisa sono esultanti e quelli della Triestina si disperano, si pensa già all’ultima partita, quella che concluderà questa lunghissima stagione: Trapani-Piacenza si giocherà sabato sera. Manca un pass per la B: chi aggiungerà il proprio nome a Juve Stabia, Pisa, Pordenone e Virtus Entella? Tra pochi giorni il mistero sarà risolto.

Triestina-Pisa 1-3 d.t.s.

All’andata Pisa-Triestina 2-2

