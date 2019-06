Un senese come segretario regionale Sap: è Emanuele Viciani

Il 7 Giugno 2019, organizzato dalla Segreteria Regionale Toscana del Sindacato Autonomo di Polizia Sap, si è svolto presso la Sala Conferenze del Complesso “Pallavicini” di Pistoia un convegno sul tema importante ed attuale della sicurezza partecipata. Alla relazione introduttiva del Segretario Generale Regionale Fabio Grassi, sono seguiti i qualificati interventi, come relatori, del Sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, del Consigliere Regionale della Toscana Marco Niccolai, del Senatore della Repubblica Manuel Vescovi e del Questore della Provincia di Pistoia Salvatore La Porta.

Al termine del partecipatissimo convegno, in presenza del Segretario Generale Stefano Paoloni, si sono tenuti i lavori del IX Congresso Regionale ed i delegati, in rappresentanza di tutte le province della Toscana, hanno eletto la nuova Segreteria Regionale composta da: Viciani Emanuele Segretario Generale Regionale e Pengue Michele Segretario Generale Regionale Aggiunto. Gli altri componenti la Segreteria sono: Raffaella Puca, Alessandro Bailardo, Giovanni Bargagli, Massimo Bertini, Enrico Matteucci e Massimo Vasarri.

Il neo-eletto Segretario Regionale Emanuele Viciani, Sostituto Commissario, 56 anni, è in Polizia dal 1984, la sua attività sindacale è iniziata nel 1993, ricoprendo l'incarico di Segretario Provinciale a Siena.

Viciani, nel ringraziare i delegati per la loro fiducia e per il prestigioso incarico conferitogli, ha dichiarato di essere pronto ad affrontare con impegno e determinazione le sfide presenti e future, potendo contare su una struttura forte, coesa, ben organizzata e sul supporto delle Segreterie Provinciali e della Segreteria Nazionale, che sono punti di riferimento fondamentali per tutta l’intensa attività sindacale da svolgere nell’ambito della Regione Toscana.

Fonte: Segreteria Regionale Toscana Sap

