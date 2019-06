Wanted, il concorso Bibliolandia vinto da una studentessa di Calcinaia

Venerdì grande festa a Santa Maria a Monte, nella splendida cornice dell'area archeologica La Rocca, per la premiazione del concorso “Wanted ! Il finale è ricercato”, dedicato ai giovani lettori e promosso dalle biblioteche comunali di San Giuliano Terme e Vicopisano con il sostegno della Rete Bibliolandia. Il contest, che ha festeggiato la tredicesima edizione con una grafica donata dall'artista francese Fabesko, ha visto la partecipazione di ragazzi e ragazze da tutta la provincia di Pisa, che si sono cimentati nella riscrittura del finale di un libro, un film o fumetto proposti dal regolamento. Ambra Minichilli, di Calcinaia, ha sbaragliato tutti e vinto un buono viaggio con il suo finale del libro “Dragon Boy” di Sgardoli, realizzando un cartone animato che ha entusiasmato la giuria. Grandi emozioni hanno saputo suscitare anche i finali di Karim Makdir, di Santa Luce, che ha riscritto il finale del film “Il ragazzo invisibile” di Salvatores, e Costanza Torrigiani, di Santa Maria a Monte, che ha lavorato su “Il ragazzo che dormiva con la neve nel letto” di Mankell, arrivati al secondo e terzo posto. Per loro uno smartwatch e un buono libri offerto dalla Libreria dei Ragazzi di Pisa. La giuria, composta dalle insegnanti Elisabetta Bardini e Elena Pardini, con lo scrittore Simone Giusti, ha deciso di dare un premio speciale anche a Matilde Mori, di Crespina, che ha riscritto il finale del film di Salvatores. Alla premiazione, in tema super eroi, come i libri, film e fumetti in concorso, incentrati sui super eroi di tutti i giorni, non solo quelli con i super poteri, sono intervenuti anche il sindaco Ilaria Parrella e lo scrittore Fabrizio Altieri, che si sono prestati al clima giocoso della festa. Il pomeriggio, animato anche dalla musica di Andrea Brotini, archivista della Rete Bibliolandia e musicista, si è concluso con una merenda sulla terrazza e una visita guidata dell'area archeologia curata da Mariano Boschi, bibliotecario di Santa Maria a Monte. «Speriamo che i ragazzi si siano divertiti a partecipare a questo concorso, tanto quanto noi che lo abbiamo organizzato – dicono i bibliotecari di San Giuliano Terme e Vicopisano, Alessandro Simonetti, Simona Morani e Laura Martini- Ma non ci fermiamo e pensiamo già alla prossima edizione».

Fonte: Rete Bibliolandia

