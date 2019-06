Mercoledì Musicali: omaggio a Bach, l'organista tedesco Axel Flierl a Firenze

Si chiude mercoledì 12 giugno (ore 21) con l’"Hommage à Johann Sebastian Bach" dell’organista tedesco Axel Flierl, la prima tranche dei Mercoledì Musicali, rassegna dedicata ai massimi virtuosi della tastiera in programma all’Auditorium FCRF, in via Folco Portinari a Firenze.

Oltre al sommo compositore di Eisenach, sono in programma autori coevi, come Georg Friedrich Händel, ed autori che hanno scritto opere ispirandosi a lui: Robert Schumann con i “Sei pezzi in forma canonica” op. 56 per pianoforte con pedaliera, Ottorino Respighi con un “Preludio” sopra un corale di Bach ed il l’olandese Jan Nieland con la “Fantasia e Fuga sopra B.A.C.H.” Il concerto si apre con la Toccata BWV 538/1 “Dorica” e si chiude con la rispettiva Fuga BWV 538/2 del Kantor di Lipsia.

Nato a Norimberga, Axel Flierl è tra gli organisti emergenti della nota scuola tedesca. Ha studiato organo, improvvisazione d'organo e musica sacra cattolica a Monaco e Parigi, musicologia a Karlsruhe. È organista titolare e direttore musicale della Basilica di San Pietro a Dillingen e, poco più che trentenne, vanta decine di concerti in tutto il mondo e svariate uscite discografiche.

E’ previsto un biglietto simbolico di 5 euro (consigliata la prenotazione al numero 055.538.4001 o via mail a emanuele.barletti@fondazionecrfirenze.it, dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio). Il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di Aqua Project Firenze che svolge attività terapeutiche rivolte a varie disabilità utilizzando la pratica subacquea.

Dopo la pausa estiva, i Mercoledì Musicali riprenderanno il 4 settembre con lo straordinario concerto di Daniel Roth, tra i più apprezzati organisti-improvvisatori di oggi.

I Mercoledì Musicali sono organizzati dalla Fondazione CR Firenze. Info www.fondazionecrfirenze.it/iniziative/mercoledi-musicali.

Programma concerto

J.S. Bach (1685-1750) Toccata d-Moll BWV 538/1

G.F. Händel (1685-1759) “Pieces for a Musical Clock“ (um 1738)

A Voluntary on a Flight of Angels HWV 600

Sonata HWV 598

Air HWV 601

Gigue HWV 589

Menuet HWV 603

Air (Gavotte) HWV 604

Gigue HWV 599

J. Nieland (1903-1963) Fantasia e Fuge sopra B.A.C.H

J.S. Bach (1685-1750) Trio super “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr” BWV 664 à 2 claviers et pédale

O. Respighi (1879-1936) Preludio in La minore sopra un Corale di Bach

“Ich hab mein Sach Gott heimgestellt”

R. Schumann (1810-1856) “Sechs Stücke in kanonischer Form” op. 56

I. C-Dur. Nicht zu schnell

II. a-Moll. Mit innigem Ausdruck

III. E-Dur. Andantino - etwas schneller

IV. As-Dur. Innig

V. h-Moll. Nicht zu schnell

VI. H-Dur. Adagio

J.S. Bach (1685-1750) Fuge d-Moll BWV 538/2

Inizio concerto ore 21



Auditorium Fondazione CR Firenze

Via Folco Portinari 5/r - Firenze

Ingresso ai concerti

Biglietto 5 euro, ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si consiglia di prenotare al numero 055.538.4001 – o via mail a ricevimento@entecarifirenze.it

Progetto, organizzazione e comunicazione

Fondazione CR Firenze

Presidente: Umberto Tombari

Vice Presidente: Donatella Carmi Bartolozzi

Direttore Generale: Gabriele Gori

Ottimizzazione: Emanuele Barletti

Direzione artistica: Giuseppe Lanzetta

