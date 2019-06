A Colle di Val D’Elsa la rievocazione-spettacolo della battaglia del 1269

Se sommiamo storia, spettacolo e adrenalina pura, il risultato sarà “La battaglia di Colle: 750 anni”. Una rievocazione storica in forma di spettacolo della battaglia del 1269 che occuperà un palcoscenico naturale di ben 15.000 metri quadrati nel Parco di Bacìo a Colle di Val D’Elsa (Siena). Qui, sabato 15 giugno 2019 dalle 18,00 in poi, sarà incorniciata una grande proposta di teatro all’aperto per raccontare una fondamentale pagina di storia della Toscana. Il pubblico avrà a disposizione un percorso ad hoc tra numerose scene e ben 300 tra attori, comparse, stuntman e cavalieri.

Un pieno di storia ed emozioni suddiviso in due tempi, con in mezzo uno spazio intervallo per rifocillarsi nel punto ristoro. Un susseguirsi di scene di duelli con la narrazione del gruppo di attori capitanati da Leonardo Ieva, la celebrazione in grande stile di un matrimonio, l'investitura di un cavaliere, scene di duelli e la spettacolare riproduzione della battaglia vera e propria dove tutti staranno con il fiato sospeso.

Sarà ricostruita fedelmente quella giornata in cui tutto ebbe inizio, l'attesa, le gesta, l'eroica impresa e il crudo scontro: tutto racchiuso in un evento che possa catalizzare l'attenzione di cittadini e turisti, grandi e piccini.

Si tratta di un progetto di Federico Fornai, per la direzione artistica di Luciana Calamassi. A cura della Pro Loco di Colle di Val D’Elsa (Siena) con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa e della Regione Toscana per l’organizzazione di Valdelsa Eventi e la realizzazione di Casole Eventi.

Ricordiamo che la battaglia di Colle di Val d'Elsa si svolse tra il 16 ed il 17 giugno del 1269 presso Colle di Val d'Elsa tra le truppe ghibelline di Siena e quelle guelfe di Carlo d'Angiò: uno scontro che mise fine all'epopea di Salvani grazie all'astuzia del francese Bitraud.

«L'idea – spiega Federico Fornai - è di ricostruire nella giornata del 15 giugno 2019 i fatti storici che caratterizzarono la Battaglia di Colle. L'allestimento del campo di battaglia, le fasi che precedettero le scelte di Salvani piuttosto che quella di Bitraud, i personaggi che da una parte e dall'altra resero epica quella giornata, la figura ingombrante di Sapìa, mercanti, artigiani, popolo. Tutti a loro modo protagonisti di una giornata che culminerà, con il sopraggiungere della notte, alla scena finale: la Battaglia di Colle».

«Lo sforzo – aggiunge Luciana Calamassi - sarà di ricostruire fedelmente tutti quegli attimi, dall'arrivo della fanteria fino a quello della cavalleria, lo scontro e i morti in campo. Fino alla testa di Provenzano Salvani decapitata come vuole la storia. Il tutto cercando non di travalicare i confini della storia in quelli del fantasy, ma ripercorrendo fedelmente tutti gli aspetti peculiari della Toscana del 1200 in generale e più in particolare quelli di Colle».

Si tratta di una inedita, originale e spettacolare idea per raccontare uno dei capitoli più importanti e rappresentativi della storia della città ma anche della Toscana. La produzione intende proporre uno story telling capace di esaltare gli aspetti storici relativi alle fasi salienti della battaglia del 1269 dando in particolar modo spazio e rilevanza a tutte quelle figure locali che furono centrali nei fatti di quel lontano giugno di settecentocinquanta anni fa.

Ci saranno scene di battaglia e scontro affidate a compagnie di rievocazione storica mentre una parte più spettacolare vedrà in azione stuntman e cavalieri professionisti. Tutta la performance sarà una continua interazione tra live show e scene di battaglia reale che permetteranno di amplificare la portata spettacolare dell’evento offrendo un inedito connubio tra arti visive e rievocazione storica.

Fonte: Ufficio stampa

