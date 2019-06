"Abbiamo fatto cappotto": Mazzeo (Pd) soddisfatto del ballottaggio nel Pisano

“Tra il primo turno e i ballottaggi in provincia di Pisa abbiamo praticamente fatto cappotto: vincere in 21 comuni su 21 dove erano candidati esponenti del Partito Democratico significa che i cittadini si sono riconosciuti non soltanto nella nostra proposta politica ma anche in donne e uomini che si sono dimostrati all’altezza delle sfide, anche difficilissime, che dovevano affrontare grazie alla loro preparazione, alla loro bravura e al loro radicamento sul territorio”.

Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo analizza i risultati delle elezioni amministrative terminate ieri sera con i ballottaggi che, in provincia di Pisa, hanno visto la vittoria di Francesca Brogi a Ponsacco, Matteo Franconi a Pontedera e Simone Giglioli a San Miniato.

“Così come era già successo il 26 maggio la Toscana si conferma la regione coi risultati migliori e con il PD e il centrosinistra più forti d’Italia. Abbiamo avuto la riprova che, grazie al gioco di squadra e a candidati scelti con largo anticipo e sostenuti unitariamente, si possono vincere anche sfide che sembravano impossibili e tornare al governo di Comuni che avevamo dolorosamente perduto. Laddove invece ci si divide o si impegnano mesi e mesi solo e soltanto nel dibattito interno, si possono perdere realtà che non avremmo mai immaginato. E purtroppo, a Pisa, ne sappiamo qualcosa. Questa deve dunque essere la nostra guida anche in vista del 2020 quando al voto andranno altri comuni importanti, tra cui Cascina, oltre che la Regione. Su quest’ultima, in particolare, credo che come PD dovremo prenderci da subito un impegno preciso: entro ottobre costruire il programma, lavorare a una coalizione larga che sappia coinvolgere anche le tante, importantissime realtà civiche del territorio e quindi procedere alla scelta del candidato presidente in grado di unire ed essere rappresentativo di tutti”.

Fonte: Ufficio stampa

