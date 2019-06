Alberti: "In Regione ostacolata nostra conferenza stampa"

Jacopo Alberti, portavoce dell’opposizione, denuncia che gli è stata negata, dopo averla richiesta, la sala Basile per una conferenza stampa. “Vergognoso comportamento degli uffici”.

“Avevo fatto la richiesta per convocare una conferenza stampa per domani, martedì 11 giugno, ma ho dovuto aspettare fino a oggi pomeriggio per avere una risposta, e ovviamente mi hanno negato la Sala Basile - dice il portavoce dell’opposizione in consiglio regionale, Jacopo Alberti - e in tutto il consiglio regionale, non c’è possibilità di avere una sala con un proiettore. Allora ho deciso che la conferenza stampa la faccio lo stesso, nel mio ufficio, e il proiettore me lo porto da casa. Perché non si può tappare la bocca all’opposizione, è scorretto da parte degli uffici del Consiglio”.

“In Regione ormai c’è un regime, quello del PD. E all’indomani delle elezioni amministrative nei vari comuni, mentre si sperticano a dire che hanno vinto, dimostrano quanta paura hanno per il 2020, se l’opposizione non può nemmeno avere una sala per parlare con i giornalisti. È un comportamento da censura che non accetto. Allora, la conferenza stampa la faccio nel mio ufficio, ma la faccio alle 15 per rispetto soprattutto nei confronti dei giornalisti che così possono partecipare - conclude Alberti - e anche nei confronti di Giani, che la propria conferenza stampa l’ha convocata alle 14.30, quando e dove avevo chiesto di farla io. Se dobbiamo considerarci in campagna elettorale fin da ora, e buttarla in rissa, io sono pronto”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Toscana