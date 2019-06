Anni di appunti rubati a Vinci alla dottoressa veterinaria: l'appello per il ritrovamento

Riceviamo e pubblichiamo un appello da parte del medico veterinario comportamentalista Aleida Paladini: "Ieri pomeriggio presso il cimitero di Vinci mi sono stati rubati dall'auto una borsa nera da visite con strumentazione e uno zaino nero con timbri, ricettari e quaderni di appunti di due anni di visite comportamentali e ricerca per pet therapy". La dottoressa chiede di essere contattata in caso di ritrovamento, in quanto tutta l'attrezzatura non ha valore monetario ma è essenziale per il suo lavoro, in special modo i quaderni con anni di appunti sui cani visitati. Per dare informazioni e contattare la dottoressa: 347/9013194

