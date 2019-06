In arrivo il tradizionale 'Luna Park' per il 'Corpus Domini': i provvedimenti alla viabilità

Pochi giorni ancora e nel ‘piazzale delle feste’ del Parco di Serravalle a Empoli arriverà il tradizionale “Luna Park”: appuntamento a partire da venerdì 14 a domenica 23 giugno 2019, giorno del ‘Corpus Domini’.

Tante le attrazioni che faranno divertire famiglie intere, ragazzi e ragazze di tutte le età.

Giostre, spettacoli viaggianti, e tanti altri divertimenti animeranno la zona verde del parco di Serravalle.

Dai più grandi ai più piccoli labirinti, bruchi, trenini, taboga, rodeo, tappeti elastici, gonfiabili, mini auto scontro, salta monte, treno fantasma, castello incantato, baby karts, battelli e miniseggiolini.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA’ – Per regolare la viabilità nell’area, per il periodo dal 7 Giugno al 26 Giugno 2019, sono stati presi provvedimenti temporanei di viabilità.

Il piazzale del Parco di Serravalle non sarà a disposizione per la sosta dei veicoli in quanto occupato dai mezzi delle attrazioni.

Sarà chiusa al transito Via Serravalle e un tratto di via Basilicata, fino all’altezza di via Campania. Su via Guido Monaco sarà istituto il doppio senso di circolazione da via Basilicata fino a via Olimpiadi, qui sarà istituito lo ‘Stop’ per chi si immette su via Olimpiadi.

Ecco i provvedimenti nel dettaglio:

Parco di Serravalle, intera area sterrata, ivi compresi i relativi vialetti di accesso, dalle 7 del 07.06.2019 alle 24 del 26.06.2019 , posto Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’esecuzione dei lavori di manutenzione del piazzale nonché di tracciatura del plateatico; dalle 00.01 del 10.06.2019 alle 24 del 26.06.2019 , Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli di proprietà degli esercenti lo spettacolo viaggiante per il montaggio e lo smontaggio delle attrazioni, nonchè per lo svolgimento della Fiera, ivi comprese caravan e autocaravan;

Via di Serravalle a San Martino, Tratto compreso fra Viale delle Olimpiadi e Via Basilicata dalle 9 del 10.06.2019 alle 24 del 26.06.2019 , Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, su ambo i lati eccetto strutture di vendita degli esercenti il commercio su area pubblica, Divieto di Transito eccetto veicoli in servizio di soccorso e d'emergenza e fornitori delle attività presenti alla Fiera e operatori del commercio su area pubblica. Nel Tratto dalla Via Basilicata (tratto senza uscita) verso Pontorme dalle ore 00.01 del 10.06.2019 alle 24 del 26.06.2019, Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli di proprietà e al servizio degli esercenti lo spettacolo viaggiante per lo svolgimento della Fiera, ivi comprese caravan e autocaravan;

Via G. Monaco dalle 15 del 12.06.2019 alle 24 del 26.06.2019, posto il Doppio Senso di Circolazione nel tratto compreso tra Via Basilicata e Via delle Olimpiadi; Divieto di Fermata sul lato destro del tratto compreso tra Via Basilicata e Via delle Olimpiadi ; all’intersezione con il Viale delle Olimpiadi , per i veicoli che percorrono Via Monaco, STOP, fermarsi e dare precedenza; lato destro a partire dall’intersezione con il Viale delle Olimpiadi , Doppio Senso di circolazione; all’intersezione con Via Basilicata, preavviso di Strada senza sfondo,

Viale delle Olimpiadi, ambo i rami dell’intersezione con Via G. Monaco , dalle 15 del 12.06.2019 alle 24 del 26.06.2019, Preavviso di intersezione con strada a doppio senso di circolazione, ambo i rami del tratto compreso tra Via G. Rossa e Via del Pentathlon , dalle 15 del 12.06.2019 alle 24 del 26.06.2019, Divieto di Sosta agli autocarri, con rimozione coatta, tratto compreso tra Via Maratona e Via Guido Rossa, dalle 00:01 del 10.06.2019 alle 24 del 26.06.2019;

Viale delle Olimpiadi, lato dx secondo la direzione centro – periferia, fronte Serravalle per 40 mt ., Sosta riservata a i motocicli e ciclomotori dalle 15 del 12.06.2019 alle 24 del 26.06.2019;

Via Maratona, Lato Sussidiario, per circa 40 mt., Sosta riservata ai motocicli e ciclomotori dalle 15 del 12.06.2019 alle 24 del 26.06.2019 ;

Via Basilicata, all’intersezione con Via Campania, dalle 15 del 12.06.2019 alle 24 del 26.06.2019 , Strada senza sfondo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli