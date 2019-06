Badia a Settimo, Vingone, piazza Matteotti: 14 appuntamenti col teatro

Quattordici appuntamenti con il teatro nei quartieri e nelle piazze di Scandicci, da mercoledì 12 giugno a venerdì 26 luglio 2019; gli spettacoli, tutti curati da Arci Teatro, andranno in scena alla Casa del Popolo di Badia a Settimo per la XXIII Rassegna Teatro in Vernacolo, a Vingone per il programma di Estate alla Casa del Popolo, e in piazza Matteotti nel programma di “In parole e in musica” (una proposta dell'Accademia musicale di Firenze). Primo appuntamento mercoledì 12 giugno alle 21,15 alla Casa del Popolo Vittorio Masiani di Badia (via dell'Orto, 9) con “La Panacea di tutti i mali” di Antonella Zucchini, messa in scena da “Nè Fischi né Fiaschi”.

Di seguito il programma con gli spettacoli successivi alla Casa del Popolo di Badia a Settimo (info e prenotazioni 055.790057), tutti al mercoledì alle 21,15: il 19 giugno I Guelfi e i Ghibellini in La zona tranquilla di Emilio Caglieri; il 26 giugno la Compagnia Teatrale San Quirico in Vacanze forzate di Antonella Zucchini; il 3 luglio La Divina Toscana in Peccato che sia originale di Brunetto Salvini; il 10 luglio Nearteneparte in Un amore tira l’altro di Samy Fayed; il 17 luglio Compagnia Via Dei Magazzini in Cercasi marito pensionato importante che muoia subito di Giovanni Alotta; il 24 luglio Serata finale di premiazione con Cabaret e Buffet.

Per Estate alla Casa del Popolo di Vingone, presso il circolo Arci Rita Atria (via Roma 166, info 055.741492), appuntamento alle 20 di martedì 16 luglio con buffet seguito dallo spettacolo “Io e loro” della compagnia Diremare Teatro, iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Questi infine gli spettacoli di teatro amatoriale in piazza Matteotti, tutti con inizio alle 21,15: venerdì 5 luglio la compagnia Nearteneparte in Caviale e Pattona di Gian Luigi Ciolli, regia di Raffaele Gulli; venerdì 12 luglio la compagnia Mald’Estro in Al villino della sora Gustava da Georges Feydeau e Odoardo Spadaro, adattamento e regia di Alessandro Calonaci; martedì 16 luglio la compagnia DiremareTeatro in La mia vita prigioniera, spettacolo sulla Resistenza; venerdì 19 luglio la compagnia I Gatti Lunatici in La Festa Grossa di Fabrizio Guerrisi; martedì 23 luglio la compagnia Bottega di Saro in Mimì BON BON di Roberto Franco, regia Roberto Nocilla; venerdì 26 luglio la compagnia Divina Toscana in Le sagge Parole dei Nonni, commedia Cabaret in 3 atti con Cecco e Baracca, regia di Alessandro Cecchini.

