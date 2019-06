Giampiero Fossi eletto sindaco di Signa per il centrosinistra

Al termine del ballottaggio Signa è pronta ad accogliere il nuovo sindaco. Ieri, domenica 9 giugno, si è andati di nuovo alle urne nella città in provincia di Firenze dopo il primo turno del 26 maggio e ha vinto Giampiero Fossi, che ha ottenuto il 65,38% dei voti e si era presentato con uno schieramento di centrosinistra. L'affluenza in questo caso è stata del 44,87%.

Arriva dunque la vittoria per Fossi, che si prende la fascia tricolore. È stato sconfitto al ballottaggio Vincenzo De Franco, candidato del centrodestra, che si è fermato al 34,62%% delle preferenze.

Per quanto riguarda i due schieramenti, il centrosinistra era rappresentato appunto da Giampiero Fossi, ex assessore nella precedente giunta, che alle elezioni del 26 maggio aveva il supporto del Partito Democratico (oltre a Progressisti per Signa, Fare Insieme e Noi Siamo Signa). Il centrodestra invece aveva puntato su Vincenzo De Franco, sul cui nome convergevano Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Non era possibile rieleggere Alberto Cristianini, che è giunto alla fine del suo secondo mandato: ha amministrato Signa tra il 2009 e il 2019.

Fossi aveva ottenuto due domeniche da il 46,67% delle preferenze. In quel caso, secondo è arrivato De Franco, col 24,96% dei voti. Al primo turno erano presenti anche Quattrone, Pippucci e Mannelli.

