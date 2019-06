Ballottaggio ad Agliana, sindaco di centrodestra: "Stop inceneritore"

Il nuovo sindaco di Agliana, di centrodestra, l'avvocato 33enne Luca Benesperi ha dichiarato: "L'inceneritore di Montale deve chiudere". Benesperi era sostenuto dal centrodestra unito e ha battuto al ballottaggio Massimo Vannuccini, del centrosinistra.

Il centrodestra non aveva mai vinto ad Agliana. "L'inceneritore di cui il Comune di Agliana è comproprietario può chiudere. Però il centrosinistra aveva acceso un mutuo per il raddoppio dell'impianto che ancora grava. Abbiamo ancora 13 milioni di debiti in mutui da pagare e quindi dobbiamo innanzitutto estinguere questi mutui e dai conti fatti dovremmo arrivare al 2023 con i mutui estinti. Dovremo progettare un piano di riconversione dell'impianto affinché si possano trattare i rifiuti a freddo e Agliana possa ricevere non solo rifiuti mandati fuori Toscana a bruciare a cifre esorbitanti, ma possa anche essere un modo per dare lavoro a tante persone".

