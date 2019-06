Matteo Biffoni confermato sindaco a Prato al ballottaggio

Al termine del ballottaggio Prato è pronta ad accogliere il nuovo sindaco. Ieri, domenica 9 giugno, si è andati di nuovo alle urne nella città del tessile dopo il primo turno del 26 maggio e ha vinto Matteo Biffoni, che ha ottenuto il 56,12% dei voti e si era presentato con uno schieramento di centrosinistra..

Arriva dunque la vittoria per Biffoni, che si prende la fascia tricolore, indossata già negli ultimi cinque anni. La vittoria non è mai stata veramente in bilico fin dagli scrutini delle prime sezioni. Prenderà venti seggi. È stato sconfitto al ballottaggio Daniele Spada, candidato del centrodestra, che si è fermato al 43,88% delle preferenze e avrà otto seggi (il seggio rimanente va al M5S di Carmine Maioriello).

Per quanto riguarda i due schieramenti, il centrosinistra era rappresentato appunto da Matteo Biffoni, che alle elezioni del 26 maggio aveva il supporto del Partito Democratico (oltre a +Europa, Demos, Lista Sport, Lista Civica Biffoni). Il centrodestra invece aveva puntato su Daniele Spada, sul cui nome convergevano Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia oltre a Lista Civica Spada.

Matteo Biffoni si era fermato due domeniche fa al 47,16%. Secondo Daniele Spada col centrodestra a 35,12%. Prato era uno dei diciotto comuni toscani andati al ballottaggio, uno dei due capoluoghi di provincia (il terzo, Firenze, ha già il sindaco eletto).