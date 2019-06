Biffoni confermato sindaco al Ballottaggio: "Prato ha respinto messaggi di conflitto"

Anche la grande differenza tra il risultato delle europee e delle amministrative secondo Biffoni ha una spiegazione chiara: "In tre settimane il ministro dell'Interno è venuto due volte in piazza lanciando i soliti slogan noti a tutti. Lo ha fatto in una realtà dove un cittadino su 5 è nato fuori Italia e dove da anni si affrontano dinamiche complesse. I pratesi però non vivono gli slogan, vivono la vita vera e hanno un modo diverso di approcciarsi alle cose, con concretezza ed energia". La realtà di Prato può dunque diventare una buona pratica per affrontare le grandi questioni dell'oggi con uno sforzo lento e faticoso, rigettando le prove di forza e gli slogan urlati a favore di un confronto costruttivo: "Spero che all'esito del voto cambi anche la modalità di confronto tra le diverse forze politiche con una discussione costruttiva in consiglio comunale, perché il messaggio che viene dalle urne è chiaro: i cittadini vogliono che si lavori tutti per promuovere un'immagine di Prato come realtà coraggiosa e contemporanea, qual è di fatto questa città".

Il risultato elettorale per il sindaco è frutto di un lavoro di squadra: " Questo è il risultato di cinque anni di lavoro e di una bella storia iniziata il 7 gennaio al Metastasio e arrivata fino alla piazza di ieri, una storia costruita insieme a tante persone, dalla mia giunta ai partiti, dagli alleati fino alle tante persone che hanno condiviso un percorso e che voglio ringraziare. - sottolinea Biffoni - Sono soddisfatto del risultato e felice di continuare a lavorare ancora di più nei prossimi cinque anni, durante i quali potremo raccogliere quanto seminato. Resterà sempre immutata la massima disponibilità e apertura verso i cittadini, continueremo a stare in mezzo alla gente. Abbiamo sempre riconosciuto e affrontato i problemi ma crediamo convintamente nella forza e nella grandezza di questa città".