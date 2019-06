Campionati italiani, la TNT Empoli due volte sul podio

La scuola di fondo del T.N.T. Empoli non delude mai. Anche a Piombino, in occasione dei campionati italiani 2019, gli allievi dello storico direttore tecnico Giovanni Pistelli sono saliti due volte sul podio. L'eterno Simone Ercoli, quarant'anni compiuti lo scorso 5 maggio, ha incrementato la sua sterminata collana di medaglie grazie al 'bronzo' ottenuto sui 2,5 km maschili. L'atleta castellano, tesserato pure dalle Fiamme Oro Napoli, ha coperto il percorso in 27'19”5 battuto dal vincitore Andrea Manzi di quasi 7” nonché da Federico Vanelli. Nelle gare femminili, invece, la 22enne Ginevra Taddeucci ha conquistato l''argento' sulla 5 km col tempo di 1h 01'49”7 preceduta di soli 2”6 dall'ex biancazzurra Rachele Bruni (classe 1990) fra le migliori specialiste al mondo nelle competizioni su lunghe distanze. Qualsiasi tipo di paragone fra le due nuotatrici appare dunque fuori luogo, visti i risultati finora centrati nelle rispettive carriere. Ad ogni modo, quest'ordine d'arrivo potrebbe essere di buon auspicio per la portacolori della società di viale delle Olimpiadi. Inoltre il diciassettenne Alessio Daini è giunto 16° sui 2,5 km, mentre Ester Iula ha chiuso 15a e Giulia Gabellieri 17a i 5.000 metri Juniores donne.

