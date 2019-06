Commissione conciliativa alla Fondazione Monasterio, Vannini: "Strumento di garanzia"

Doppio appuntamento oggi, lunedì 10 giugno, per il Difensore civico della Toscana, Sandro Vannini, che a Pisa insedia ufficialmente le Commissioni miste conciliative rispettivamente per la Fondazione Monasterio e per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Organismi di tutela di secondo livello, a composizione paritetica, le Commissioni hanno la finalità di gestire e risolvere le controversie dei cittadini in sanità senza dover ricorrere alle vie giurisdizionali, ma grazie, appunto, a procedure di conciliazione, per giungere a decisioni condivise e al di fuori di ogni altro mezzo amministrativo o giurisdizionale.

In mattinata, presso la sede della Fondazione, si è tenuta la presentazione della Commissione. Sandro Vannini, ha ricordato che“il Difensore civico, in base alla legge, è anche garante del diritto alla salute; con le Commissioni miste conciliative si garantiscono i cittadini per avere migliori servizi in sanità”.

Sono presenti nelle Commissioni rappresentanti delle Associazioni di tutela e volontariato, rappresentanti della Azienda sanitaria e, come garanzia di terzietà, la presidenza è affidata al Difensore civico o a un suo delegato. Gli organismi di tutela sono comunque previsti in ogni Usl territoriale e in ogni Azienda ospedaliera.

La Commissione per Monasterio è presieduta dall’avvocato Barbara Felleca, Vittorio Gasparrini (responsabile Assistenza per lo svolgimento di funzioni di competenza del Difensore Civico in materia di diritto alla salute) è il vicepresidente. Per le associazioni sono stati designati membri titolari Simona Baldi (Cittadinanza Attiva), Elisa Bertugelli (Un Cuore Un Mondo) e Federico Salvini (Aide); come rappresentanti della Fondazione il direttore sanitario, Maurizio Petrillo, il responsabile dell'Uoc Affari generali e legali Alberto Genova e il Clinical risk manager Monica Baroni.

“È una squadra con cui mi auguro di lavorare utilizzando al meglio lo strumento che la legge mette a nostra disposizione”, ha dichiaratoBarbara Felleca. Secondo la neo presidente “gli strumenti mediativi e conciliatori sicuramente rappresentano la miglior tutela del cittadino utente, anche sotto il profilo dei rapidi tempi di definizione”.

Soddisfatto il direttore generale della Fondazione Monasterio, Luciano Ciucci: “Credo molto in tutto ciò che agevola la relazione e l’informazione del paziente e dell’istituzione nei due sensi, anche per la soluzione dei problemi, da cui si può sempre imparare”.

Nel pomeriggio, presso la sede in via Cocchi, il Difensore civico partecipa all’insediamento della Commissione mista conciliativa per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Interviene il consigliere Antonio Mazzeo, dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.