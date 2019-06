Corso di formazione per sindaci e assessori neoeletti con Anci Toscana

Parte venerdì 12 luglio a Firenze “Direzione Comune - Bussola e mappe per i nuovi amministratori toscani”, il corso organizzato da Anci Toscana per tutti i nuovi eletti.

Sarà la prima giornata di formazione completamente dedicata al mondo degli enti locali, con l’opportunità di condividere conoscenze e riflessioni intorno a normative, strumenti, criticità e prospettive dell’amministrare la cosa pubblica. L’iniziativa, che avrà lòuogo allo Spazio Pac delle Murate dalle 9.30 alle 19, sarà poi replicata in altre città toscane.

“Abbiamo piena consapevolezza della quantità di impegno, tempo ed energie che nei prossimi cinque anni dovrete mettere a disposizione per portare avanti le vostre nuove responsabilità – scrive il direttore di Anci Toscana Simone Gheri nella lettera di invito inviata a tutti gli amministratori comunali - La nostra associazione, che rappresenta tutti i Comuni toscani, è pronta per esservi di supporto, per offrirvi occasioni di stimolo, per mostrarvi le opportunità esistenti e le nostre attività, per mettervi in rete con territori ed esperienze simili alle vostre, per tenervi costantemente aggiornati sulle ultime novità normative”.

Gheri ricorda anche che Anci ha da poco pubblicato il quaderno operativo “manuale per i sindaci”, strumento utile e di facile consultazione. Per le iscrizioni al corso cliccare qui (i posti sono limitati).

Fonte: Anci Toscana

