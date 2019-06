Falso made in Italy a Livorno: sequestro della Gdf, 20mila euro per 300 capi

La guardia di finanza ha sequestrato nel porto di Livorno falsi capi di abbigliamento ‘made in Italy’ e il titolare dell’azienda, un 82enne di prato, è stato denunciato. I capi non erano prodotti in Italia ma all’estero, principalmente in Tunisia.

Nei 300 capi dal valore di 20mila euro sequestrati a Livorno e destinati a un’azienda di Pistoia, le etichette del luogo di produzione erano doppie su ogni capo, una con scritto Tunisia e un’altra con il marchio italiano.

Se la merce fosse giunta a destinazione, sarebbe stata tolta l’etichetta del paese estero ingannando il consumatore all’acquisto di un prodotto apparentemente realizzato in Italia.

