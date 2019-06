A Fiesole riapertura straordinaria del Centro polifunzionale di Pian di San Bartolo

Tre giorni di iniziative, esibizioni e laboratori, circa quindici associazioni coinvolte, con l'apertura straordinaria degli enormi spazi della Casina gialla di Pian di San Bartolo a Fiesole in Via dei Mandorli 4-6-8.

Dopo un periodo in cui è rimasta inattiva, dal 14 al 16 giugno, la Cooperativa Il Girasole, che fa parte della rete del Consorzio Co&So, e la Polisportiva Valle del Mugnone propongono alla collettività tre giorni di eventi per riaprire le porte del parco, animandolo con la partecipazione di molte associazioni del territorio.

"Siamo entusiasti del programma che abbiamo organizzato - hanno detto Marco Locci ed Ottavia Cucchiarini della Cooperativa Il Girasole - un modo vivace per riappropriarsi di uno spazio che in fondo appartiene a tutti. Il nostro obiettivo - aggiungono - è quello di avvicinare le realtà associative locali per portare avanti una lavoro di riqualificazione con lo scopo di riaprire il Centro polifunzionale".

L'iniziativa - patrocinata dal Comune di Fiesole - vuole essere dunque un modo per fare rete tra le associazioni del territorio, promuovendo una visibilità rinnovata della struttura. La Cooperativa Il Girasole è già impegnata in un lavoro di manutenzione e riqualificazione per adeguare gli spazi agli eventi in programma, che inizieranno alle ore 16 di venerdì 14 giugno per concludersi domenica con un pranzo preparato da TheFoodFactory, per quest’ultimo bisogna prenotarsi entro mercoledi 12 Giugno.

L'invito a partecipare è aperto a tutti per tornare a vivere Pian di San Bartolo e restituire a questo luogo e a questi spazi nuova vita.

In allegato il programma completo dell'evento.

