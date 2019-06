Furti e danneggiamenti di veicoli in strada a Firenze

Lungarno del Tempio a Firenze preso di mira la scorsa notte da malviventi che hanno compiuto furti e danneggiamenti su veicoli in sosta.

Poco dopo mezzanotte sono stati manomessi i bauletti di cinque scooter in sosta, da due dei quali sono stati rubati alcuni oggetti. Colpito anche corso Italia, dove sono stati divelti gli specchietti retrovisori di due auto.

La polizia è intervenuta poi intorno alle 2.50 in via Novelli, poiché un residente aveva contattato il 113 dopo aver visto un ladro forzare la portiera di un'auto e portare via il computer di bordo dopo averlo divelto dalla plancia.

