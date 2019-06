Giglioli vince a San Miniato: ecco come potrebbe essere il Consiglio comunale

Simone Giglioli è il nuovo sindaco di San Miniato. Con la sua coalizione di centrosinistra ha sconfitto al ballottaggio il centrodestra di Michele Altini, due settimane dopo un primo turno che aveva visto come terzo partito la lista CambiaMenti di Manola Guazzini. A distanza di pochi minuti dall'elezione di Giglioli, c'è da dare uno sguardo alle preferenze e quindi al nuovo Consiglio comunale.

Per ora è bene parlare di possibile Consiglio comunale, dato che ci si può basare solo sulle preferenze (che, bene specificarlo, sono relative al primo turno). Giglioli avrà dieci seggi: otto per il Partito Democratico, uno per Riformisti e uno per Uniti si Può. Guazzini ha un seggio, Altini ha diritto a tre, tutti per la Lega. Nessun seggio per AttivaMente e Forza Italia.

Al netto di rifiuti o impossibilità, il Consiglio comunale sarà composto come vedete di seguito.

Ordinati per numero di preferenze, entreranno in Consiglio per il Pd Marco Greco, Marzia Fattori, Elisa Montanelli, Vittorio Gasparri, Alessio Spadoni, Michele Fiaschi, Ilenia Falaschi e Erika Provvedi. Per Riformisti invece Lucio Pizza, per Uniti si può Loredano Arzilli.

All'opposizione il candidato sindaco sconfitto più Maria Beatrice Calvetti, Roberto Ferraro e Sandro Fedi. Guazzini entra in Consiglio assieme a Matteo Squicciarini.

