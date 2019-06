Giro d'Italia U23, partenza da Sesto Fiorentino in onore di Martini

Si è svolta questa mattina in Sala Pilade Biondi la Conferenza Stampa di presentazione della partenza del Giro d’Italia U23 da Sesto Fiorentino. Domenica 16 infatti, alle 11.50, da Piazza Vittorio Veneto partirà la Sesto Fiorentino-Gaiole in Chianti, terza tappa del Giro d’Italia U23 dedicata ad Alfredo Martini, corsa alla quale parteciperanno i campioni del futuro.

“Per noi è un grande momento di visibilità – ha detto l’Assessore allo Sport del Comune di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi - perché i futuri professionisti passeranno tutti da Sesto Fiorentino. E’ un momento di grande risalto dal punto di vista strettamente sportivo ma che fa parte di un lavoro che questa Amministrazione ha fatto nel tempo proprio sul mondo delle due ruote”.

“Oggi, dopo tre anni, ritrovarmi a presentare una tappa del Giro U23 – ha detto Dimitri Bessi, membro del Comitato Per Sempre Alfredo - gara di rilevanza mondiale, mi rende orgoglioso. Non è banale organizzare una cosa simile, stiamo controllando tutte le strade dove la gara passerà da. Voglio ringraziare tutti i volontari che ci saranno, la Polizia Municipale, la Croce Viola. Grazie all’Amministrazione e a Focardi e Cerbai per gli sforzi messi.

“In famiglia non ci si ringrazia – ha detto Matteo Miano, nipote di Alfredo Martini – questo è un evento che mediaticamente ci espone in tutto il mondo. Domenica qui ci saranno i corridori dei prossimi quindi anni di ciclismo, c’è stato un impegno incredibile da parte di tutti”

“Mi sono sempre sentito già parte della famiglia – ha detto Tommaso Cerbai, sponsor di tappa - la nostra attività è nata nel 1961 e siamo stati parte della crescita di Sesto Fiorentino. Siamo fieri di poter portare una corsa così importante in questa città”

“La nostra città – ha concluso il Sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi - si candida ad essere una città che investe e che crede sempre più nella bicicletta”

La corsa partirà da Piazza Vittorio Veneto, proseguirà lungo Via Giusti, davanti alla casa di Martini e poi da Via Machiavelli passerà da Firenze attraverso l’Osmannoro per poi concludersi a Gaiole in Chianti dopo aver attraversato diversi tratti in sterrato.

Fonte: Ufficio stampa

