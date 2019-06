Inaugurata la prima 'Little free library' di Siena

Una piccola libreria aperta a tutti dove si possono prendere e lasciare liberamente i testi. E’ stata inaugurata questo pomeriggio alla presenza dell’assessore all’Istruzione Clio Biondi Santi la prima “Piccola biblioteca libera” di Siena, donata alla città dalla scuola primaria B. Peruzzi.

La Little free library si trova nel giardino di piazza Amendola e rappresenta "una bellissima iniziativa da parte dei bambini e degli insegnanti della 4B della scuola primaria Peruzzi per divulgare il sapere. A loro vanno il ringraziamento e i complimenti miei personali e dell’amministrazione", ha detto Biondi Santi. "La casetta rappresenta alla perfezione l’idea dello scambio di libri e quindi di idee e cultura – ha aggiunto – e come Comune ne abbiamo fin da subito appoggiato la realizzazione. In altre città l’iniziativa è già diffusa e mi auguro che altre casette dei libri possano essere presto posizionate in altri punti della città".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena