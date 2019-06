Quando la finanza entra nel mondo animale: incontro di pet economy a Prato

Widiba organizza a Prato un appuntamento aperto ai cittadini dedicato al raggiungimento della consapevolezza delle scelte economiche e finanziarie. Al centro dell’incontro il tema della pet economy, ovvero un nuovo trend di mercato con potenziale di lungo termine come quello delle aziende che operano nel settore degli animali domestici.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Allianz Global Investors, si terrà mercoledì 12 giugno alle ore 18.30 presso Le Pavoniere, in via Traversa del Crocifisso.

L’ingresso è libero previa prenotazione al numero 348 2688459

Fonte: Ufficio stampa

