Lingua cinese sui banchi del Pesenti a Cascina, Grieco: "Ponte verso il futuro"

"Complimenti all'istituto Pesenti per questo importante risultato. E' un percorso che segna e qualifica l'offerta formativa di questa scuola. Le esperienze messe in atto saranno importanti per l'inserimento occupazionale dei ragazzi e permetteranno anche di narrare le nostre bellezze e di dare impulso, in definitiva, al turismo e alle attività economiche della Toscana".

Lo ha affermato oggi, lunedì 10 giugno, l'assessore ad Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Gerico, che in occasione dell'ultimo giorno di scuola, questa mattina, è intervenuta all'inaugurazione delle classi Confucio all'istituto superiore statale Pesenti di Cascina.

"Sono orgogliosa di questo riconoscimento che arriva direttamente dall'Hanban, l'ufficio per l'insegnamento della lingua cinese del mondo", ha aggiunto l'assessore Grieco. "In questo modo l'istituto Pesenti amplia la sua offerta formativa. E' significativo che l'inaugurazione sia avvenuta proprio oggi, in occasione della chiusura dell'anno scolastico, perché rappresenta una sorta di ponte verso il futuro. Le classi Confucio, al linguistico del Pesenti, saranno operative già a settembre".

Le classi Confucio sono corsi di lingua e cultura cinese rivolte, in questo caso, agli studenti e alle studentesse del liceo linguistico, che frequentando tali corsi potranno ottenere una certificazione linguistica riconosciuta dal sistema scolastico della Cina.

La sede operativa del Confucio, in Toscana, è presso l'istituto Sant'Anna di Pisa, che offre supporto organizzativo e finanziario al progetto.

Assieme all'assessore Grieco, a salutare l'avvio di questa esperienza, c'erano Nicola Bellini del Sant'Anna di Pisa, il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Giacomo Tizzanini, la dirigente scolastica Ivana Savino e la nuova direttrice del Confucio Yun Lin.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Cascina