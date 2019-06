Asportarono il rene sano a un paziente, condannati

Asportarono il rene sano a un paziente, ora arrivano le condanne. I due chirurghi e la radiologa finiti a processo sono stati condannati a sei mesi di reclusione. Nel 2016 furono protagonisti a Lucca di un caso di malasanità che sconvolse la Toscana e oggi sono stati interdetti dalla processione medica per un anno. A tutti e tre è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il pm aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi per la radiologa che aveva refertato la tac commettendo, secondo l'accusa, un errore nel trascrivere il lato esatto dell'organo da rimuovere e 4 anni e 6 mesi per i due chirurghi.

Il tribunale ha inoltre disposto, a carico della Asl, una provvisionale del risarcimento dei danni pari a 600.000 euro per il paziente a cui fu asportato il rene sbagliato e di 100.000 euro ciascuno per la moglie e i due figli dell'uomo, oggi 59enne e all'epoca operato per un tumore a un rene.

A processo, oltre alla radiologa che aveva effettuato la tac, sono finiti l'urologo che eseguì l'intervento chirurgico e il suo aiuto. Il 59enne era in aula stamani quando è stata letta la sentenza.

