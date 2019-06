'Lucy' di Roberto Gutierrez vince il 6° Firenze FilmCorti Festival

Il film venezuelano Lucy di Roberto Gutierrez ha vinto il 6° Firenze FilmCorti Festival. La notizia è stata data dal Presidente della Giuria del Festival Mimmo Calopresti nel corso della vibrante cerimonia delle consegne dei premi che ha avuto luogo sul palco della piazza de Le Murate davanti a centinaia di spettatori domenica 2 giugno.

Si è conclusa dunque la 6° edizione del Firenze FilmCorti Fest, che ha vissuto quattro giornate estremamente intense: 80 proiezioni di film in concorso, numerosi film fuori concorso, dibattiti ed eventi con la presenza di registi e di personalità dello spettacolo. Si sono alternati nella sala cinematografica allestita presso Le Murate.Progetti Arte Contemporanea David Riondino, Matteo Belli, Paolo Sassanelli, Mimmo Calopresti, Antonietta De Lillo. Quest’ultima ha presentato, in prima visione a Firenze, il suo ultimo film, “Il signor Rotpeter”, acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia”. Il Festival, di intesa con la Presidenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ha inoltre presentato in anteprima in Toscana il docu-film “2 agosto. Cronaca di una strage.”

La grande novità di questa edizione del Festival è stata la istituzione dello Spazio Giovani, che prevedeva, tutti i quattro giorni, proiezioni di film di giovani provenienti dall’Accademia e dalla Scuole di cinema. I giovani si son costituiti anche in Giuria per votare il Premio Giuria Giovani, che è andato al film inglese, diretto dal regista italiano Luca Bertoluzzi, “Lambeth Lights”.

Ecco l'elenco di tutti i premiati nelle varie sezioni:

Miglior film: Lucy di Roberto Gutierrez (Venezuela)

Miglior regia: Fauve di Jeremy Comte

Migliore Sceneggiatura: Roberto Gutierrez e Hector Torres per il film Lucy

Migliore attrice: Gilda de Bal del film Spring Flood (Belgio)

Migliore attore: Joshua Peberel del film Arthur Rambo (Francia)

Migliore Fotografia: Daniele Ciprì per il film U Muschettieri (IT)

Migliore montaggio: Roberto Gutierrez per il film Lucy

Directorial Debuts Primo Premio: Blue Butterfly di Okan Erunsal (Turchia)

Directorial Debuts Secondo Premio: 2. Funeral day di Ambroise Michel (Francia)

Directorial Debuts Terzo Premio: Vuela Mateo di Valerie Quiroga (Spagna)

Premio Giuria Giovani: Lambeth Lights di Luca Bertoluzzi (UK)

Premio Spazio Giovani – Accademia di Belle Arti: Riflessi estranei di Paola Boscaino

Premio Spazio Giovani – Scuola di cinema: The light that unites di Mironel De Wilde

Fonte: Firenze FilmCorti Festival - Ufficio Stampa

