Merenda omaggio alla festa di fine anno scolastico per le scuole di Fucecchio

Una merenda in omaggio a tutti i bambini delle scuole primarie del Comune di Fucecchio per festeggiare la conclusione dell’anno scolastico. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Alessio Spinelli e dalla Fucecchio Servizi Srl, società in house dell’amministrazione comunale che gestisce i servizi di mensa e trasporto scolastico, oltre alla farmacia comunale.

E’ stato un modo per ringraziare tutte le scuole, gli insegnanti, i dirigenti, il personale ATA e soprattutto gli studenti che sono stati protagonisti di un anno scolastico denso di iniziative, progetti e innovazioni. Un anno che ha visto avviare tanti bei progetti e che ha visto i nostri giovani protagonisti di momenti formativi di grande importanza come quelli delle visite al Parlamento e alla Presidenza della Repubblica.

Per sottolineare la chiusura dell’anno scolastico questa mattina circa 1200 merende sono state consegnate ai bambini di tutte le scuole primarie del territorio che hanno fatto festa all’interno dei propri spazi.

Il sindaco Alessio Spinelli: “Insieme all’amministratore delegato della Fucecchio Servizi Srl, Lorenzo Calucci, abbiamo deciso di prendere questa iniziativa per ringraziare le nostre scuole. Ci siamo anche recati in alcuni plessi per condividere con tutti, studenti e insegnanti, questo bel momento di festa. La scuola a Fucecchio sta vivendo un momento di grande crescita. Vogliamo proseguire su questa strada perché è proprio da qui, dai giovani, che deve nascere un futuro ancora più bello e carico di speranze per Fucecchio e, più in generale, per l’Italia e l’Europa”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio