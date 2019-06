Montaione nel Cuore, Romano eletto rappresentante dell'Unione dei Comuni

Il Gruppo Consiliare Montaione nel Cuore, composto da Giuseppe Romano, Maria Elisa Ciulli, Matilde Barberi e dal capogruppo Leonardo Rossi, nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale, svoltasi domenica 9 giugno 2019 nella Sala Mario Rossetti, ha scelto l'avvocato Giuseppe Romano, già candidato sindaco per il centrodestra e per la lista Montaione nel Cuore, come rappresentante del Comune di Montaione nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Il Capogruppo di Montaione nel Cuore Leonardo Rossi commenta così la nomina di Romano come rappresentante all'Unione dei Comuni: "Giuseppe Romano porterà la sua competenza e le sue conoscenze nel Consiglio dell'Unione, assemblea che è tenuta a decidere su importanti provvedimenti che riguardano da vicino la vita dei montaionesi, come l'annosa questione riguardante la Polizia Municipale. Siamo certi - prosegue Rossi - che Giuseppe darà battaglia in quell'assise, così come farà, al nostro fianco, nel Consiglio Comunale di Montaione. Dal nostro punto di vista, così com'è costruita, l'Unione rappresenta più un ostacolo che un'opportunità, ma, dal momento che inevitabilmente molte decisioni importanti verranno prese in quella sede in questi cinque anni, abbiamo investito proprio sulle capacità e competenze di Giuseppe, certi che saprà farsi valere."

"Sono onorato - dichiara il neo eletto Giuseppe Romano - dalla scelta effettuata dai miei colleghi di opposizione di designarmi come rappresentante all'Unione dei Comuni. Ho in più occasioni, compresa la campagna elettorale ultima a Montaione, espresso le perplessità che riguardano il funzionamento dell'Unione e la necessità che tali incongruenze vengano meno. Darò quindi un contributo certo in tale direzione. Rappresenterò il Consiglio Comunale di Montaione, ma, in quella sede, trattandosi di un organismo di natura sovracomunale, sarà certamente possibile avere una visione d'assieme dei problemi che riguardano tutti i comuni del Circondario. Occorrerà pertanto lavorare alacremente in tale prospettiva. Il mio contributo sarà quindi nella direzione di una svolta delle politiche sin qui tenutesi e ciò in conformità al mandato che i miei colleghi di opposizione in Consiglio hanno inteso conferirmi."

Fonte: Ufficio Stampa

