Morì cadendo dal balcone, i giudici: "Sfuggì a una tentata violenza sessuale"

La tesi della tentata violenza sessuale è stata accolta dai giudici di Arezzo per la morte della studentessa ligure ventenne Martina Rossi, precipitata dal balcone del sesto piano di un hotel di Palma di Maiorca. Nella stanza i due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati a 6 anni ciascuno per tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di altro reato.

I fatti del 6 agosto 2011 sono stati ricostruiti nelle 113 pagine della motivazioni della sentenza di primo grado. Martina Rossi non aveva usato né alcol né droga, non era in cura farmacologica e soprattutto non aveva dimostrato interesse sessuale per i due imputati. I graffi sul collo di Albertoni sono stati inquadrati come un tentativo di reazione al tentativo di violenza e che il racconto di Albertoni è inverosimile. La giovane tentò di fuggire attraverso il balcone ma poi cadde nel vuoto.

