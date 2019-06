Nasce Montaione nel Cuore, Rossi capogruppo dell'opposizione

Durante la prima seduta del Consiglio Comunale di Montaione, svoltasi nella mattinata di domenica 9 giugno 2019, è stata formalizzata la nascita del gruppo consiliare di opposizione “Montaione nel Cuore”, del quale fanno parte oltre all’avvocato Giuseppe Romano, candidato sindaco per il centrodestra (Montaione nel cuore, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia), Leonardo Rossi, Maria Elisa Ciulli e la giovanissima Matilde Barberi.

I consiglieri di Montaione nel Cuore hanno indicato come Capogruppo il giovane Leonardo Rossi, riconfermato con molte preferenze dopo l’esperienza in Consiglio Comunale degli ultimi cinque anni.

“Ringrazio i colleghi di Montaione nel Cuore per la fiducia accordatami – afferma Rossi nel corso della seduta del Consiglio Comunale – sono orgoglioso e onorato di guidare questo bel gruppo. Svolgeremo il nostro ruolo di controllo in questa sala del Consiglio Comunale, dove tutta la comunità è rappresentata, con un’opposizione instancabile e senza sconti, ma sempre improntata al massimo rispetto e alla più assoluta correttezza, nel solo interesse di Montaione e dei montaionesi. Dialogheremo con la maggioranza sui punti del programma amministrativo da noi condivisi, spronando l’amministrazione in caso di ingiustificati ritardi nella loro attuazione. Ci opporremo fermamente a tutto ciò che riterremo non solo inefficace ma anche deleterio per la comunità montaionese. Le cittadine e i cittadini di Montaione, sia coloro che ci hanno scelto, sia coloro che hanno fatto una scelta diversa – conclude il Capogruppo – possono contare su di noi e sul nostro più assoluto impegno.”

Montaione nel Cuore

