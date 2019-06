Notte Nera 2019, Confcommercio: "Successo straripante di pubblico"

Successo travolgente di pubblico per la Notte Nera di San Miniato. Ristoranti e locali da tutto esaurito, migliaia di persone attratte dal fascino di una festa che coniuga eccellenze eno-gastronomiche e spettacoli, nella cornice del borgo suggestivo di San Miniato. Musei aperti per l'occasione, indubbiamente è cominciata con il botto l'estate san miniatese, che lancia il primo appuntamento con i “Martedì del Centro Storico”, con musica, spettacoli, e tavolini in strada: si comincia martedì 11 giugno dalle 19 in centro storico.

La Notte Nera di San Miniato è organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con il Comune di San Miniato, la San Miniato Promozione, e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa.

“Una festa che cresce di anno in anno” – questo il commento del presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori – “sempre più coinvolgente, partecipata e cosa più importante, molto apprezzata dai commercianti. Tutto ha funzionato a dovere, siamo molto contenti”.

Samuele Senesi, del direttivo di Confcommercio, ha curato la direzione artistica della NotteNera 2019: “C'è grande soddisfazione, sia per la straordinaria partecipazione di gente, sia per l'alto gradimento che le persone hanno riconosciuto agli spettacoli offerti, dai concerti agli spettacoli aerei, dalla street band all'animazione per bambini, dalla danza del fuoco ai mercatini di arti e mestieri”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

