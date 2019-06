Palio dei Barchini, Toti: "Pensiamo già al 2020"

“I festeggiamenti non sono ancora finiti, si è conclusa una manifestazione carica di passione, gioia e divertimento. Ieri si è chiusa la 33esima edizione il Palio dei barchini con le ruote a Castelfranco di Sotto. Quest’anno si respirava un clima diverso, un’aria positiva di condivisione, allegria e partecipazione.

La gara dei barchini è stata vinta dalla Contrada San Bartolomeo a Paterno ma la festa è stata di tutti.

Le emozioni si sono espresse al culmine di un’intensa attività portata avanti durante l’anno. La sfida è stata appassionante e il fattore aggregativo del Palio ha giocato come al solito il ruolo da protagonista.

Questa manifestazione storico-folkloristico nata nel 1987 è infatti un catalizzatore di socialità, un elemento che aiuta a far aumentare il senso di appartenenza e di comunità dei castelfranchesi. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Palio, della sua particolarità, della sua capacità di comprendere valori storici e di richiamo alla tradizione popolare.

È proprio dalla sua particolarità che dobbiamo ripartire per rilanciare l’evento ed è quello che come Amministrazione Comunale faremo per richiamare persone anche da fuori. Per allargare il pubblico della manifestazione occorre lavorare sulla promozione con impegno e strategia, io credo profondamente nelle potenzialità di questa iniziativa, unica nel suo genere.

Ringrazio il Comitato, le Contrade e tutti quanti collaborano in sinergia con gli Uffici Comunali per giungere alla migliore organizzazione di questo evento. È insieme a loro che lavoreremo da subito per riaffermare il Palio nell’edizione 2020” sono le parole del sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - ufficio stampa

