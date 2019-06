Piombino, Biasci (Lega): "Risultato storico, dopo 70 anni sinistra spodestata"

"Siamo, ovviamente, più che soddisfatti-afferma Roberto Biasci, Consigliere regionale della Lega- del brillante e meritato risultato conseguito da Francesco Ferrari che è diventato il nuovo Sindaco di Piombino-. Una situazione del tutto inedita che vede il Centrodestra spodestare il Pd dopo ben settant’anni di dominio incontrastato. I piombinesi hanno voluto cambiare radicalmente, dopo i vari disastri dell’amministrazione uscente, come la gestione insensata della questione legata alla discarica.” Un fatto quest’ultimo che probabilmente è stata la classica 'goccia che ha fatto traboccare il vaso' premiando altresì il saggio e concreto programma proposto dal neo-Sindaco. Anche il risultato del mio partito è di ottimo livello e sono certo che i consiglieri comunali leghisti sapranno dare il loro fattivo contributo per il rilancio della città. Ora occorrerà il massimo impegno e la giusta determinazione ma sono certo che Piombino non potrà che trarre un chiaro giovamento da questo cambiamento fortemente voluto dai tanti cittadini che, percentuali alla mano, hanno voluto bocciare sonoramente la Sinistra.”

Fonte: Gruppo Lega - Ufficio stampa

