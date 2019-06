Rapina Rolex a un 80enne, ricercata giovane donna a Firenze

Una donna ha rapinato un 80enne del Rolex che aveva al polso, con la scusa di chiedere un'informazione. È accaduto in via del Visarno a Firenze ieri, alle 12.30 circa. L'uomo è rimasto ferito dalla donna che gli ha strappato l'orologio, ma ha poi rifiutato le cure mediche per le escoriazioni. La polizia ha raccolto la segnalazione: la rapinatrice sarebbe una giovane donna dalla corporatura robusta e dall'altezza media. Le telecamere di zona potrebbero fornire maggiori dettagli sul fatto.

