Rapine in farmacia nel Pisano: arrestati i membri di una banda

Assaltavano le farmacie travisando i volti con mascherine chirurgiche e cappucci, brandeggiando un coltello di grosse dimensioni per terrorizzare i presenti. I fatti risalgono allo scorso aprile, oggi sono scattate una serie di custodie cautelari nei confronti di alcuni soggetti ritenuti membri della banda. Il provvedimento, in esecuzione in queste ore da parte dei carabinieri di Pontedera, è stato disposto dal gip di Pisa. L'operazione è stata denominata 'The Mask' proprio per via delle mascherine usate per travisare il volto. Gli episodi contestati sarebbero tre, tutti accaduti in provincia di Pisa nello scorso aprile. Determinanti sono risultate le acquisizioni delle immagini dei circuiti di videosorveglianze comunali e privati presenti sul territorio: infatti, da un’analisi accurata dei fotogrammi estratti da un sistema di lettura targa è stata individuata l’autovettura in uso ai malviventi, una Fiat Punto, mentre da quelli presenti in alcuni esercizi limitrofi alle farmacie rapinate sono stati estrapolati fotogrammi che permettevano di tracciare con precisione la dinamica dei fatti e identificare persino i malviventi durante i sopralluoghi. Nell'operazione impiegate anche le unità cinofile del nucleo di Pisa San Rossore.

Tutte le notizie di Pontedera