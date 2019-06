Giornata del traduttore a Pisa, crescita per principianti ed esperti

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019 torna a Pisa l’ormai tradizionale appuntamento con la Giornata del Traduttore, che propone percorsi formativi all’avanguardia per esperti e aspiranti professionisti nei settori della traduzione e della localizzazione, nato dalla collaborazione tra STL Formazione e la European School of Translation.

Il tema centrale di questa settima edizione è Cominciare e ricominciare, Strategie di crescita per traduttori principianti ed esperti. Un vero professionista non smette mai di imparare: dalla laurea alla pensione gli esami non finiscono mai e ogni giorno è un'opportunità per crescere. Cambiano le tecnologie, cambiano i clienti, cambiano i contenuti da tradurre, e il compito (non gravoso, ma anzi entusiasmante) del traduttore è mantenere un atteggiamento aperto alle novità e costruire nuove competenze che lo avvicinino all’ottenimento del successo che merita.

A partire da questa consapevolezza i relatori, attingendo alla propria esperienza professionale o accademica, affronteranno diversi aspetti della formazione continua nelle diverse fasi della carriera di un traduttore: l’attenzione ai requisiti reali del mercato del lavoro nell’industria della traduzione, la capacità di adeguarsi all’evoluzione delle tecnologie linguistiche, lo sviluppo di nuove abilità e competenze e un adeguato equilibrio tra specializzazione e differenziazione, saranno alcuni dei temi trattati.

Il programma di sabato 19 ottobre si aprirà conl’intervento di Rocío Márquez Garrido, traduttrice, coordinatrice didattica del Master in Traduzione Specialistica (ISTRAD) e direttrice accademica dell’Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD) a Siviglia, che parlerà di specializzazione o diversificazione, indagando su quali siano le strategie migliori per entrare nel mercato della traduzione. Carlos La Orden Tovar, docente, traduttore e localizzatore, ci introdurrà nel mondo della traduzione automatica, sfatando il luogo comune che la vede come un concorrente sleale, un nemico della qualità e persino una minaccia aperta per il futuro del mestiere del traduttore. La giornata proseguirà con un intervento di Diego Cresceri, titolare di Creative Words, incentrato sull’intelligenza artificiale applicata alla traduzione: la traduzione automatica è uno dei cambiamenti che stanno rivoluzionando il settore linguistico e con cui il traduttore odierno deve confrontarsi per trasformare la tecnologia in un vantaggio. Infine Valeria Cervetti (traduttrice, adattatrice-dialoghista, sottotitolista e formatrice in traduzione audiovisiva) e Arianna Farabollini (traduttrice, adattatrice-dialoghista, sottotitolista), parleranno di traduzione audiovisiva, chiarendo la differenza tra i vari profili professionali che si muovono in quest’ambito lavorativo (traduttore audiovisivo, adattatore-dialoghista, sottotitolista, audiodescrittore) e fornendo ai partecipanti una bussola che li aiuti a orientarsi e a costruirsi una carriera ben ancorata alla realtà professionale e normativa del settore.

Secondo un modello già collaudato nelle scorse edizioni, la giornata di interventi in plenaria sarà preceduta, venerdì 19 ottobre, da cinque laboratori e seminari. Carlos La Orden Tovar illustrerà strumenti e tecniche, di natura essenzialmente pratica, volti ad aumentare efficienza e produttività nella giornata di ogni traduttore; Claudia Lecci, trainer certificata SDL Trados Studio 2019 e SDL MultiTerm 2019, proporrà un seminario-laboratorio dal taglio pratico durante il quale gli iscritti affronteranno la traduzione di alcuni documenti in formati diversi con l’ausilio di una memoria di traduzione, un database terminologico e un dizionario di AutoSuggest; la traduttrice editoriale Valentina Daniele, anche lei attraverso un’esercitazione pratica, offrirà strategie e metodi da utilizzare qualora un traduttore si trovi alle prese con un linguaggio settoriale; infine Martina Eco, traduttrice e consulente aziendale, si sdoppierà accompagnando i suoi iscritti in due diversi seminari, incentrati rispettivamente sulle strategie di marketing da adoperare per migliorare la propria visibilità sul mercato e sui trucchi da adottare per avviare un’attività da traduttore freelance.

Fino all'11 giugno è attivo uno sconto del 20% sul prezzo del convegno.

