Tramvia, il sindaco Nardella incontra i tecnici per il completamento delle linee

Completare la sistemazione urbana delle linee 2 e 3 e fare il punto sulla progettazione della variante centro storico e delle nuove linee 3.2 e 4. Sono stati i temi affrontati nel corso della prima riunione sulla tramvia che si è tenuta oggi in Palazzo Vecchio alla presenza del sindaco Dario Nardella, dell’assessore alle grandi infrastrutture e mobilità Stefano Giorgetti, dei tecnici dell’ufficio tramvia e dei progettisti. Quattro i punti all’ordine del giorno: il completamento dei lavori di sistemazione urbana delle linee 2 e 3, con relative tempistiche; l’avvio della progettazione esecutiva della variante centro storico che arriva fino a piazza San Marco; il punto sulla progettazione definitiva della linea 3.2 per Bagno a Ripoli, attualmente in fase di conferenza dei servizi; gli aspetti legati alla fase di progettazione definitiva della linea 4 per le Piagge. Sono state poi esaminate le ipotesi sottopassi piazza della Libertà e piazza Beccaria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

