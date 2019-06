Tre appuntamenti all’aria aperta ogni settimana per ballare swing a Firenze organizzati da Tuballoswing in altrettanti spazi della città, con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Firenze. L’associazione culturale e scuola di ballo nata nel 2010 da amanti dei balli vintage organizza per la stagione estiva, finalmente arrivata, tre serate fisse ogni settimana per ballare Lindy Hop, Jazz, Charlton, Tip Tap o Boogie Woogie ma anche insegnare gratuitamente a muovere i primi passi per i curiosi.

Il martedì appuntamento allo spazio Utopiko dei giardini TuscanyHall (ex Obihall) di via Enrico De Nicola (dietro distributore Agip), il mercoledì all’interno delle Pavoniere alle Cascine e il giovedì nello spazio all’aperto di Renny in via Baracca 1 a Firenze. Ogni serata dj set, lezioni gratuite e concerti con band dal vivo. Ecco il programma delle serate: Dalle 19.30 alle 20.45 Swing set by Tuballoswing, dalle 20.45 alle 21.30 Live Swing Band, dalle 21.30 alle 22.15 lezione open gratuita con lo staff insegnanti Tuballoswing e dalle 22.15 alle 23.30 Band con musica dal vivo per ballare. A seguire Swing set a cura Tuballoswing per social dance.

“Le notti d’estate per chi vive in città si colorano del bianco e nero vivace dei balli anni ‘30 – spiega il Presidente dell’associazione Tuballoswing Antonio Del Villano – che con la loro eleganza e dinamicità creano momenti in cui divertirsi e socializzare, il ballo come mezzo di espressione e comunicazione, uno stile di vita. Mezzo per favorire l’incontro e l’aggregazione tra appassionati degli anni della “Grande Era” e farli rivivere nella Firenze contemporanea ma anche per far conoscere quell'epoca culturale a chi non la conosce. Tuballoswing è nata proprio come qualcosa aperta a tutti, fin dal nome che sta per 'TUtti possono BALLare SWING!' e ci piace così arricchire l'estate per chi sta in città. Per partecipare alle nostre lezioni estive non c'è bisogno né di prenotarsi, né di pagare alcun biglietto: lo swing è per tutti e noi non vediamo l'ora di allargare la nostra famiglia!”

Info sulle date delle band

Martedì Utopiko: profilo FB: "swing summer time - @utopiko - by tuballoswing"

Mercoledì Pavoniere: profilo FB: "swing summertime @le pavoniere - by tuballoswing"

Giovedì Renny https://www.facebook.com/renaissancefirenze/

Fonte: Ufficio Stampa

