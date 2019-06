Volo del ciuco nei 900 anni dell'incastellamento di Empoli, conferenza in Consiglio regionale

Per ricordare i novecento anni dalla nascita della città di Empoli, anche il ‘Volo del ciuco’ si svolgerà in notturna sabato 22 giugno, a partire dalle 21,15. Duecento figuranti dei castelli di Empoli, Monterappoli e Pontorme sfileranno per il centro storico, accompagnati dai tamburini della Compagnia di Sant’Andrea, dai tamburi storici di Carmignano, dai musici e sbandieratori della Contrada di Porta Caracosta e Porta Fiorentina di Cerreto Guidi. Il fantoccio di cartapesta, realizzato dagli studenti del liceo artistico Virgilio, volerà alle 22,30. Poi l’appuntamento si sposterà in piazza della Vittoria, con la Notte medievale.

È questo l’appuntamento principale della 540esima edizione del ‘Volo del ciuco’ di Empoli, in programma dal 1 al 16 giugno, che sarà al centro della conferenza stampa di presentazione domani, martedì 11 giugno, alle 12,30 in sala Barile del palazzo del Pegaso (via Cavour, 4, a Firenze). Parteciperanno il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, l’assessore alla cultura del comune di Empoli, Giulia Terreni, il direttore della compagnia di Sant’Andrea Claudio Del Rosso, il vicepresidente di Confesercenti di Empoli, Eros Condelli.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

