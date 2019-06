Muore a Bologna mentre consegna pizze, protesta dei rider fiorentini in piazza della Signoria: "Vogliamo più tutele"

Alcuni rider fiorentini si sono riuniti in piazza Signoria oggi per ricordare Mario Ferrara, il 51enne deceduto a seguito dello schianto con una volante della polizia a Bologna mentre consegnava per lavoro delle pizze. I ciclofattorini hanno protestato per chiedere più tutele per la loro categoria.

L’assessore al lavoro Andrea Vannucci li ha incontrati questo pomeriggio: “Siamo uniti nel cordoglio per la tragica scomparsa di Mario Ferrara – ha detto l’assessore Vannucci -, il rider 51enne che ha perso la vita a Bologna mentre svolgeva il proprio lavoro. In questo settore esiste una carenza oggettiva in termini di diritti – ha proseguito l’assessore -, non dovrebbe servire una tragedia a ricordalo a chi è alla guida del Paese. Credo sia necessario da parte del governo un intervento normativo su un settore che coinvolge tantissimi giovani e meno giovani, intervento peraltro già più volte annunciato. Come assessore del Comune di Firenze – ha concluso Vannucci - ho preso l’impegno di provare a entrare in contatto con le aziende per stabilire una relazione tra datori di lavoro e lavoratori del settore”.

