Acqua, Alberti: "Publiacqua renda conto dei soldi sprecati dei contribuenti"

Da un’interrogazione presentata in consiglio regionale, è emerso che ogni anno i Comuni pagano a Publiacqua quasi un milione di euro per la manutenzione dei fontanelli. E per istallarli e comprarli sono stati spesi 3.234.000 euro

“Secondo i dati ufficiali forniti da Publiacqua, in 20 anni, con l’operazione ‘Fontanelli’, sono stati sprecati 3.234.000 euro solo per comprare e istallare le ‘casette dell’acqua’ – spiega Jacopo Alberti, Portavoce dell’opposizione in consiglio regionale – e dico sprecati perché sul mercato esistono fontanelli dai costi minori, sia come acquisto che come istallazione e manutenzione. Infatti, alla cifra dei tre milioni e 234mila, ci sono da aggiungere 9.500 euro all’anno di manutenzione. Che in un anno, per 98 fontanelli, sono quasi un milione di euro, pagati dai Comuni. Sul mercato, i fontanelli si trovano anche a 15mila euro, con manutenzione annua a 3.500 euro. Quello che mi chiedo è per quale motivo Publiacqua, che dovrebbe dare un servizio ai Comuni al minor costo possibile, si pone invece al doppio del valore di mercato? Perché non fare bandi pubblici e far lavorare aziende del territorio?”

“Sia chiaro: sono contro la plastica, ma sono anche contrario a un servizio che costa troppo e che viene pagato a spese dei toscani ignari di questi milioni di euro sprecati. Sto parlando dei residenti di 45 comuni su 4 province, e infatti, ora che le elezioni amministrative sono concluse, proporremo ai nostri neoeletti nei consigli comunali, di presentare interrogazioni in tutti i Comuni, per approfondire, Comune per Comune, i reali costi di ogni fontanello. Mentre – continua Alberti - in consiglio regionale e in consiglio comunale a Firenze (in quanto Comune socio maggioritario, con il 21,64% di quote), presenteremo una mozione, affinché i due enti si facciano promotori con Publiacqua, di una verifica e ricognizione dei costi delle casette”.

“Ma in tutto questo, un ultimo appunto. A fronte sempre dei milioni di euro sprecati, per il 2019 Puliacqua ha deciso l’aumento di alcune tariffe: 0,4 cent al mc per il terremoto del 2012; 0,5 cent al mc per il bonus sociale; 0,9 cent per la promozione! La promozione, ovvero la pubblicità di Publiacqua, costa pari alla somma delle altre due tariffe. Eticamente – conclude il consigliere regionale - questo mi fa veramente indignare”.

