Al Teatro Verdi di Santa Croce il saggio del corso Achab per adulti

Giovedì 13 giugno alle 21.30 presso il Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno in scena Sentieri senza nome il saggio-spettacolo degli allievi del corso di teatro Achab per adulti, condotto da Diletta Landi della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

Lo spettacolo è frutto di un laboratorio di teatro e di espressione scenica, della parola e del movimento che ha visto impegnati undici allievi di tutte le età e le esperienze,uniti in una ricerca comune di autenticità e di impegno artistico e civile.

La drammaturgia è ispirata a I sentieri dei nidi di ragno, di Italo Calvino, grande classico della letteratura contemporanea utilizzato come traccia narrativa, nella quale si intrecciano, accogliendoli, anche testi originali composti dagli allievi.

Ci sono occhi che non dovrebbero vedere cosa accade. E invece i bambini vedono la guerra e sono costretti a viverla e a vivere nell'odio dei grandi,che sembra sappiano insegnare solo quello.

Ci sono donne che sono costrette a ripiegare nell'ombra la conquistata emancipazione,i diritti ottenuti lottando. Ci sono uomini che non si schierano. Che non hanno solo due colori nella tavolozza e che scalpitano, rinchiusi dentro un'etichetta. Ci sono storie che ci ricordano chi siamo stati, chi siamo, e chi saremmo potuti essere,nascendo in un luogo o un tempo diversi. Storie che sembrano una promessa. Anche queste storie, questi sentieri tracciati da persone rimaste spesso senza un nome da ricordare, assieme alla Storia grande, hanno bisogno di essere riportate alla luce, poiché sono un patrimonio comune di conoscenza e di memoria, strumenti indispensabili a tutti noi per continuare ad orientarci nell’oggi, rielaborando le storie di un “Ieri” appena trascorso. Chi sarà a raccontare? Sarà chi rimane.

Gli attori in scena saranno: Angela Poli, Antonella Strozzalupi, Beatrice Bonsignori, David Cinelli, Emanuela Rodolao, Fatima Dija, Laura Banti, Vania Pierini.

Già il 27 aprile gran parte dei partecipanti al corso ha avuto modo di andare in scena sul palcoscenico del Teatro Verdi con “Che liberi siam già” un evento costruito e pensato appositamente per festeggiare il 25 aprile, insieme ad un gruppo di allievi del corso proposto al Teatro del Popolo di Castelfiorentino: un’esperienza significativa sotto molti profili, da quello puramente teatrale a quello civile e sociale.

Il laboratorio di teatro Achab è inserito da molti anni nelle attività formative proposte nel corso della stagione teatrale del Teatro Verdi di S. Croce sull’Arno, volte a diffondere e ad ampliare una sempre più diffusa cultura teatrale che permetta a tutti di provare a “fare teatro”.

Un percorso iniziato a novembre 2018 e giunto ora al suo esito, in cui gli allievi hanno sperimentato e approcciato le tecniche di base della scena e della recitazione.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

