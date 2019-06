Amministrative 2019, il candidato a Signa De Franco contro Mugnai (FI): "Tradito da pezzi del centrodestra"

Il candidato sindaco del centrodestra Vincenzo De Franco risponde ad un post su facebook del deputato di Forza Italia, Stefano Mugnai riguardo al voto delle Amministrative 2019:

Felicitazioni e complimenti sinceri ai nuovi sindaci di centrodestra di Cortona, Piombino ed Agliana, che vanno ad aggiungersi agli altri sindaci toscani di centrodestra (molti azzurri) che hanno vinto al primo turno. A dimostrazione che il centrodestra in Toscana può e sa ancora vincere... quando lavora per vincere però, convincendosi che gli avversari sono fuori dalla coalizione.

Purtroppo si votava in quasi 190 comuni toscani e ne abbiamo vinti solo una ventina (5 su 35 sopra 15.000 abitanti). Fa male aver perso ed aver perso male nei tre comuni capoluogo. Fa male aver perso dopo che per 4 anni in Toscana avevamo vinto come mai era accaduto. So bene che il “nuovo” ha sempre più appeal del “vecchio”. Ma la realtà ci dice che il “vecchio” centrodestra in Toscana ha vinto in quattro anni 6 comuni capoluogo sui 7 che erano andati al voto, tanti altri comuni, addirittura due province. Invece il “nuovo” centrodestra assiste alle vittorie del Pd nelle tre città più grandi della nostra regione ed in una marea di altri comuni.

Il “vecchio” cdx, quello che fino all’anno scorso ha dato la paga al Pd, era unito e coeso e aperto alla civicita' con candidati vincenti, al di là delle singole appartenenze partitiche, perché espressione ed interpreti delle comunità da amministrare. Questo legame diretto con il corpo elettorale, che dà autonomia alle scelte territoriali, diventa essenziale in Toscana per costruire una vincente alternativa di governo al sistema di potere sella sinistra.

Bene, a questo punto del ragionamento dovrebbe scattare il gioco dell’attribuzio ne delle responsabilità. Ma è un gioco che non mi è mai piaciuto granché, lo lascio ad altri. Anzi me la prendo io la responsabilità, la responsabilità di

non essere riuscito ad impedire candidature e soprattutto metodi che ero convinto ci avrebbero portato alla sconfitta. Troppa semplificazione , troppa distanza dai territori, troppa presunzione e arroganza, troppo affidamento al vento nazionale, troppi ultimatum, troppi pochi contenuti... non che non l’abbia detto. Ma evidentemente non l’ho detto abbastanza o non ho avuto abbastanza forza per farlo capire agli altri leader del centrodestra regionale. Persone di grande capacità politica, persone insieme alle quali vorrei realizzare il sogno di sconfiggere la sinistra alle regionali del 2020. Cosa che può accadere, che è nelle nostre possibilità, a patto che si faccia tesoro dei tanti, troppi, errori commessi da un anno a questa parte. Forza Italia! Viva il centrodestra!

Stefano Mugnai la tua analisi del post elezioni è quanto di più lontano, ingiusto e non rispondente a verità che i miei occhi potessero leggere. Io ti parlerò della mia personale esperienza, quella di candidato a sindaco di Signa per il centro dx, tradito e contrastato con ogni mezzo dai referenti territoriali di FI, Vinattieri e Cecchi, e dalla tua stessa persona. Ma andiamo per ordine: sin da quando è stato ufficializzato il mio nome quale candidato a sindaco per il centro dx a Signa, FI nn è mai stata presente a nessun incontro pubblico con i cittadini e nn ha contribuito in alcun modo nel corso di tutta la campagna elettorale. Vinattieri, Cecchi e altri iscritti di Fi, che pure avevo previamente cercato di coinvolgere nel progetto signese, hanno operato una scelta netta contraria alle linee di cdx e diretta, invece, a confluire tutti con UPS, civica riferibile a Bambagioni (a loro dire concertata con te dal lontano 2017)! Ma a Vinattieri e a Cecchi nn è bastato svuotare il loro partito, FI, ma per tutta la campagna elettorale hanno dovuto gratuitamente ridicolizzarlo e colpevolizzarlo sulla stampa di aver presentato una "lista farlocca" a mio sostegno, con l'evidente e bieco scopo di colpire la mia persona. Nonostante tutto, per la prima volta nella storia signese, il cdx sbaraglia UPS e porta al ballottaggio Fossi, sostenuto dal Pd e da tre liste civiche. Ma Vinattieri e Cecchi nella corso del ballottaggio non solo si sono astenuti dal dare indicazioni di voto in appoggio a FI e alla mia candidatura, ma quando Giovannini si è personalmente speso in tal senso è stato attaccato duramente da Cecchi e Vinattieri sulla stampa locale e sollecitato ad astenersi dal fare certi inviti poiché sconosceva certe "dinamiche" locali , così inevitabilmente contribuendo a spostare il l'elettorato a sostegno del mio antagonista ovvero inducendolo all'astensione dal voto. In fine, ti sei forse dimenticato la risposta che hai dato ai vertici Lega che ti avevamo chiesto una pubblica esternazione a mio sostegno? La tua risposta è stata lapidaria: "io nn faccio nessuna esternazione in favore di De Franco.. Perché devo avere problemi con chi a Signa mi porta i voti (leggi Vinattieri)? Allora prima di fare analisi inconsistenti e prive di fondamento, forse dovresti fare un esame di coscienza e di coerenza su quali sono le tue reali intenzioni e dove vuoi veramente condurre FI! Saluti

