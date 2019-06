Amministrative, Alberti: "Vittoria sindaci centrodestra merito dei voti della Lega"

Il consigliere regionale Alberti, dopo le polemiche degli ultimi giorni, replica: “Centrodestra a traino Lega, candidati condivisi dopo lunghe trattative. Scorretto attaccarli”.

“Ho letto e sentito parole di astio e duramente critiche rispetto alle scelte fatte sui candidati sindaci, ma vorrei ricordare ai colleghi degli altri partiti che quelle scelte sono state condivise anche da loro, sono frutto di trattative e mediazioni che, anzi – sottolinea l’esponente leghista in consiglio regionale - sono andate avanti anche per troppo tempo. La Lega aveva proposto i nomi già a fine dicembre, grazie al buon lavoro del nostro commissario regionale, Susanna Ceccardi. Invece per la bramosia di emergere di qualcuno, siamo stati costretti ad aspettare fino a due mesi prima delle elezioni per ufficializzarli. I candidati sono stati ostaggio di quei partiti che puntavano solo alla propria affermazione. Ma le urne hanno premiato il partito che più di tutti ha dimostrato di tenere alla vittoria del centrodestra: la Lega. E i sindaci non tesserati Lega che hanno vinto, dovrebbero riconoscere che hanno vinto per merito dei voti della Lega, non del loro partito”.

Fonte: Ufficio Stampa

