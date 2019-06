Artimino, nuovo lastricato e lampioni a led per il borgo medievale

Approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento della pavimentazione e la riqualificazione dell’impianto d’illuminazione del Borgo di Artimino. Un importante progetto volto a rendere il borgo medievale di Artimino sempre più fruibile e sicuro, attrattivo ed accogliente.

In programma il rifacimento dell’attuale pavimentazione della strada, che presenta in più parti segni di degrado, attraverso la sostituzione del lastricato esistente con uno dello stesso materiale, ossia pietra serena, e di fattura analoga. Saranno utilizzate lastre di pietra opportunamente selezionate per garantire la massima resistenza; la posa del lastricato verrà effettuata seguendo il disegno originario della pavimentazione. Verranno inoltre sostituiti i corpi illuminanti esistenti all’interno del Borgo con dei nuovi a led e verranno creati nuovi punti luce. Gli interventi di restauro saranno anche l’occasione per rinnovare i sottoservizi e realizzare un adeguato sistema di scolo delle acque piovane, in particolar modo nella parte più ripida della strada. Previsto infine il restauro della fontana e del pozzo in pietra mediante il ripristino della superficie lapidea e degli elementi in ferro.

Il costo dei lavori ammonta a 540mila euro. Il Comune di Carmignano partecipa ad un bando regionale della Regione Toscana per l’assegnazione di contributi regionali per interventi di rigenerazione urbana, chiedendo un finanziamento pari al 75% del costo totale dell’intervento.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

