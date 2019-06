Buone idee in Comune, incontro con i giovani di Carmignano

Un incontro aperto a tutti i giovani del territorio per condividere nuove idee e buone pratiche nella promozione delle politiche giovanili a Carmignano. L’appuntamento con “Buone idee in Comune” è per domani, mercoledì 12 giugno a partire dalle 21.15 nella Saletta della Biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano. A promuovere l’iniziativa, alla quale tutti i giovani carmignanesi sono invitati a partecipare, la consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili Chiara Lorenzini.

Un’occasione importante per mettere in rete proposte e azioni e per pensare tutti insieme a nuovi progetti da realizzare a partire da settembre. Durante l’incontro un focus particolare verrà fatto sul progetto 100 e lode, il piano di affiancamento scolastico rivolto agli studenti delle scuole superiori residenti a Carmignano che hanno necessità di approfondire la propria preparazione in specifiche materie, il tutto a prezzi agevolati.

Tutti i giovani del territorio sono invitati a partecipare.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carmignano