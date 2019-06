Bussolin (Lega): "Daremo un nuovo volto alla Toscana"

La Lega ha il suo DNA nei Liberi e Forti Insieme con Susanna, daremo un nuovo volto alla Toscana: “Mai nella storia della Toscana si era visto affermare il centro destra con così tanta forza”.

A dichiararlo è il neo eletto Consigliere Comunale a Firenze Federico Bussolin, nelle fila della Lega.

“Ci sono voluti anni di sacrifici e di costanza per veder realizzate le premesse per un cambiamento amministrativo e politico in numerose città toscane. Nella seconda repubblica il massimo successo fu raggiunto con il buon governo di tre capoluoghi: Lucca, Grosseto e Arezzo. Oggi il centro destra governa Pisa, Pistoia, Grosseto, Arezzo, Massa. Ma non solo: sono decine i comuni dove ha vinto una lista civica di centro destra e molti comuni strategici, come Piombino, dove i lavoratori hanno scelto la Lega e non la sinistra. Tutto questo a dimostrazione che la Lega oggi rappresenta l’unica vera forza credibile per ridare dignità alle nostre comunità, a partire dalle comunità che più delle altre hanno sentito il morso duro della crisi economica di questi anni.

Il PD, che afferma che in Toscana ha retto, rispetto a 5 anni fa, ha perso in Toscana, per quanto riguarda le elezioni europee, 446.245 voti. La Lega in 5 anni è passata da 48mila voti a 588mila. Questo spostamento del consenso ci deve far riflettere:

il il sistema di potere della sinistra si sta disintegrando. Un sistema di potere vero fatto di banche, di nomine, di aziende quotate in borsa che gestiscono servizi essenziali, di investimenti milionari in opere inutili come il people mover di Pisa o come il TAV di Firenze.

2. La Toscana – a differenza di Firenze – ha vissuto dieci anni di grave crisi che si è tradotta in disoccupazione, in aumento della povertà, in aumento delle disparità e disuguaglianze; ha quindi piena ragione la nostra Susanna Ceccardi ad appellarsi ai liberi e forti, di Sturziana memoria, non per sostituire un sistema di potere ma per scardinarlo e rendere definitivamente liberi i toscani di esprimere i propri talenti.

Dispiace che alcuni politici di Centro destra, ormai chiamati a rappresentare più se stessi che un vero e proprio elettorato, invece di capire l’importanza di consolidare le esperienze, per un briciolo di visibilità peraltro molto virtuale, alimentano frivole polemiche che non aiutano la nostra riscossa, la nostra voglia di liberare la nostra gente dall’arroganza della politica di sinistra.

Consiglio agli amici del centro destra di abbandonare questa strada fatta di polemiche inutili e di lavorare per accrescere il loro consenso perché più forti sono i singoli partiti che compongono il centro destra più probabile sarà vincere le prossime elezioni regionali così da dare un governo nuovo ai nostri concittadini.

La Lega farà ciò che gli compete: unirà tutti i liberi e forti per un nuovo corso storico della Toscana”.

Così Federico Bussolin, Consigliere Comunale Firenze, Lega.

Fonte: Ufficio Stampa

