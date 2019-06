Calcio storico fiorentino 2019, al via la vendita dei biglietti

Sono in vendita i biglietti per le partite del Torneo di San Giovanni 2019 del Calcio storico fiorentino. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso la sede del Box Office, via delle Vecchie Carceri 1, con pagamento digitale tramite bancomat, carta di credito (con esclusione del circuito AMEX) e carta prepagata.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti: Tribuna onore centrale € 80; Tribuna onore laterale € 60; Tribuna numerata € 40; Tribune popolari € 29. La biglietteria è aperta da martedì 11 giugno a partire dalle ore 11. Si ricorda che ogni persona potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti. Le partite di semifinale del Torneo vedranno in campo sabato 15 giugno alle 17 Rossi -Verdi e domenica 16 giugno, sempre alle 17, Bianchi - Azzurri. Il corteo storico della Repubblica Fiorentina partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15 per poi fermarsi in piazza della Signoria, prima di arrivare in piazza Santa Croce, sede della partite.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

