Calcio storico, quattro etichette di vino per Azzurri, Bianchi, Rossi e Verdi

La Cantina Sociale Colli Fiorentini rinnova l'omaggio al Calcio Storico Fiorentino con quattro etichette speciali dedicate agli stemmi degli Azzurri, Bianchi, Rossi e Verdi. Un'edizione speciale delle bottiglie di Chianti 2017 destinate ad accompagnare gli eventi dei 4 colori per celebrare una grande tradizione popolare fiorentina.

"Siamo felici di essere parte di questa festa e di poter continuare a rendere omaggio al Calcio Storico anche quest'anno - ha detto Ritano Baragli, presidente della Cantina sociale Colli Fiorentini - Ancora più onorati perché le etichette saranno dedicate a tutti i Colori. Il nostro vino sarà così protagonista nelle tavole speciali e nei brindisi, per condividere momenti importanti per la città"

La Cantina Sociale Colli Fiorentini ha il suo cuore produttivo nella valle bagnata dal torrente Virginio sul territorio di Montespertoli. Sono oltre 850 le aziende che conferiscono i propri raccolti alla Cooperativa, tutte situate nelle zone di produzione del Chianti Docg, del Chianti Classico Docg, del Toscano Igt e dell' Olio Igp Toscano. La Cantina, con circa 11 milioni di fatturato, produce il 7% del vino Chianti, primo produttore della denominazione, e vinifica uve autoctone e internazionali come, solo per citarne alcune, sangiovese, canaiolo, colorino, ciliegiolo, malvasia, merlot, cabernet, chardonnay. Vini di qualità riconosciuta, esportati in mercati importanti quali, ad esempio Cina, Giappone, Usa, Canada e Brasile. Un totale di circa 1500 ettari di terreni per oltre 12.000.000 di kg di uve che vengono vinificate seguendo metodi tradizionali con le più avanzate tecnologie, frutto di investimenti negli ultimi anni per oltre 10 milioni di euro. La Cantina ha inoltre sette punti vendita dislocati sul territorio toscano. Un'attenzione particolare è stata rivolta alla salvaguardia dell'ambiente: è la prima cantina cooperativa toscana che si è dotata di un impianto fotovoltaico che consente di produrre ed utilizzare energia pulita.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze